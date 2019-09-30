Приостановлено членство в «Единой России» вольского депутата

В Саратовской области приостановлено членство в «Единой России» депутата Вольского городского совета Сергея Павлова. Соответствующее решение было принято местным политсоветом «в связи с поступившей информацией о возбуждении в отношении него уголовного дела», сообщает пресс-служба Саратовского регионального отделения.

Как пояснила заместитель председателя региональной контрольной комиссии Галина Комкова, членство приостановлено в соответствии с уставом партии. «Человек, действия которого могут навредить репутации «Единой России», не может быть в рядах партийцев», - уточнила она.

Если подозрения подтвердятся, гражданина могут исключить из партии, уточнила госпожа Комкова.

Марина Ковалева