«Татнефть» скорректировала политику промышленной безопасности с учетом изменения климата

Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил новую редакцию политики компании в сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата, сообщает пресс-служба компании.

Новая политика обеспечивает требования и лучшие практики в промышленной и экологической безопасности на основе риск-ориентированного подхода и международных стандартов управления. В документе впервые были отражены принципы и основы работы предприятия в сфере предотвращения изменения климата, куда входит учет рисков и возможностей, связанных с изменением климата, организация комплексного учета выбросов парниковых газов по группе «Татнефть».

Для обеспечения эффективной реализации новой политики независимый директор и член совета директоров компании Ласло Гереч назначен ответственным за надзор деятельности, связанной с изменением климата.

"Ъ-Казань"