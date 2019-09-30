В Оренбургской области снижены тарифы на вывоз мусора

С 1 октября жители Оренбуржья будут платить за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на 11,06 % меньше. Решение было принято по инициативе губернатора Дениса Паслера, сообщает пресс-служба регионального правительства.

C 1 октября 2019 года плата за вывоз мусора у жителей городов и городских поселений составит 90,33 руб. (ранее - 101,11 руб.) у жильцов многоквартирных домов и 104,89 руб. (ранее - 117,42 руб.) у жителей частного сектора.

В сельских территориях жильцы многоквартирных домов будут платить 70,42 руб. (ранее - 78,83 руб.), а жители частного сектора - 79,81 руб. (ранее - 89,34 руб.).

Андрей Сазонов