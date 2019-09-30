Предприятиям-участникам нацпроекта по производительности труда из Удмуртии предоставят налоговые преференции

Правительство Удмуртии одобрило законопроект, который направлен на предоставление налоговых преференций предприятиям-участникам нацпроекта «Производительности труда и поддержка занятости». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Законопроект предусматривает установление для обозначенных предприятий «нулевой» ставки по налогу на имущество на вновь вводимые объекты недвижимости, а также предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Кроме того, для организаций расширяется спектр применения льготы по налогу на имущество — дополнительно вводится возможность приобретения и реконструкции имущества, а также уточняется период предоставления льготы на срок пять лет с момента его постановки на учет. Так, планируемый рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Удмуртии в 2019 году должен составить 2,2%, в 2020 году — 3,1%, к 2024 году — не менее 5%.

Напомним, что в 2018 году Минэкономразвития включило Удмуртию в список регионов, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году. Участники проекта получат доступ к специальным мерам поддержки: льготным займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР до 300 млн руб. от Фонда "Сколково", налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта. В мае 2019 года Удмуртия отобрала 19 предприятий для реализации обозначенного нацпроекта.