Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Самарской области

Сильные порывы ветра ожидаются местами в Самарской области с 19:00 в понедельник до 19:00 (MSK+1) во вторник. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Скорость ветра в этот период в Самарской области составит 15-20 м/с. В ближайшие два дня в регионе будет идти местами небольшой дождь. В четверг выпадение осадков в Самарской области прекратится. Столбик термометра в регионе на этой неделе будет колебаться в диапазоне от 10 до 18 °C днем и от 0 до 11 °C – ночью.

Георгий Портнов