Хоккейная «Сибирь» упустила победу во Владивостоке

Новосибирский клуб «Сибирь» не удержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча с «Адмиралом» во Владивостоке закончилась со счетом 2:3 по итогам буллитов.

За две минуты до финального свистка подопечные Николая Заварухина вели со счетом 2:0, но нападающий Максим Казаков заработал удаление в зоне «Адмирала». Хозяева отыграли одну шайбу, а затем выпустили шестого полевого хоккеиста вместо вратаря и сравняли счет. В серии бросков «Адмирал» оказался сильнее, опередив «Сибирь» со счетом 3:1.

«Сибирь» занимает шестую строчку в Восточной конференции, заработав 13 очков за 11 матчей. Следующую выездную встречу новосибирцы проведут 2 октября также с «Адмиралом».

Илья Галагуз