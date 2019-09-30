После ремонта вокзала в Аткарске возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), уточняет пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

По данным следственных органов, в мае 2016 года между Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, которую представлял подозреваемый, и организацией был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту здания вокзала в Аткарске Саратовской области. Общая сумма ремонта составила 17,5 млн руб. Согласно дефектной ведомости, работы по облицовке общим объемом 1540 кв.м должны быть выполнены плиткой фасадной «A.D.W. Klinker» или аналогом, однако они якобы были выполнены другим материалом и в меньшей площади. Разница в стоимости превысила 7,5 млн руб., уточняют следователи. Подозреваемый подписал акты о приемке выполненных работ. Следствие полагает, что он знал о выполнении работ другим материалом и в меньших объемах.

Ведется следствие.

Марина Ковалева