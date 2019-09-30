Хостел законный или нет?

С 1 октября 2019 года в силу вступает закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

Нововведение не вводит запрет на работу хостелов, как вид гостиниц вообще. Оно ограничивает их расположение – теперь временное жилье может находиться только в помещениях нежилого назначения.

С 1 октября хостелы должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними только аналогичные нежилые помещения.

«Если вы подозреваете, что по соседству с вашим домом или квартирой, располагается гостиница, перед тем как направить жалобу в надзорный орган, лучше для начала уточнить, действительно ли при ее организации были допущены нарушения. Чтобы проверить статус помещения, вам потребуется заказать выписку из единого реестра недвижимости (ЕГРН) об общих характеристиках этого объекта», - отмечает директор Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Иван Сулим.

Также новый закон предусматривает право жильцов решать, будет ли располагаться в их доме хостел или нет.

Прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в подъезде.