Утверждены условия приватизации уфимского проектного института «Уралдортранс»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии опубликовало приказ об условиях приватизации ГУП «Уфимский проектно-производственный центр «Уралдортранс». Унитарное предприятие будет преобразовано в ООО «Уралдортранс» с уставным капиталом 85,82 млн руб. (У ГУП составлял 550 тыс. руб.) Единственным владельцем общества останется минземимущества. До первого собрания участников должность генерального директора сохранит бывший глава госкомтранса республики Рим Гилязетдинов, управляющий предприятием с июля 2017 года.

По состоянию на конец марта стоимость чистых активов ГУП оценивалась в 85,8 млн руб.

ГУП «Уралдортранс» специализируется на проектировании автомобильных дорог. Организация в том числе проектировала башкирский участок транспортного коридора Северная Европа — Западный Китай от Бавлы до Кумертау. Выручка в 2018 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 80,7 млн руб., чистая прибыль — 925 тыс. руб. В прошлом году предприятие исполнило госконтракты общей стоимостью 115,89 млн руб.

Влада Шипилова