Удмуртия намерена получить почти 2,3 млн рублей от продажи недвижимого имущества региона в 2020 году

Власти Удмуртии утвердили прогнозный план приватизации собственности республики в 2020 году. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, планируется приватизировать долю в уставном капитале одного ООО, находящуюся в собственности региона, и 16 иных объектов собственности в Ижевске, Глазове, Воткинске и Балезинском районе.

Так, в следующем году ожидается поступление в бюджет 2 млн 286 тыс рублей. По словам министра имущественных отношений Анны Боталовой, реализация прогнозного плана приватизации собственности позволит привлечь инвестиции для дальнейшего развития производства, а также уменьшить расходы бюджета на управление государственным имуществом.