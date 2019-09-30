«Агромакфа» масштабно инвестирует в развитие сельхозпредприятий

Управляющая компания «Агромакфа», входящая в состав агропромышленного объединения «Макфа», реализует программу инвестирования в развитие сельхозпредприятий. В планах – довести валовый сбор зерна с 70 тыс. до 90-100 тыс. т. в год и увеличить площадь посевов на 10-15 тыс. га. Кроме того, за три года планируется инвестировать порядка 125 млн руб. в строительство пяти новых комплексов по сортировке зерна в Курганской области и направить более 300 млн руб. на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.



«Инвестиционные вложения в сельхозпредприятия “Агромакфы” – это наше участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, выполнение задачи, поставленной главой государства Владимиром Путиным, - говорит владелец АО «Макфа» Валерий Юревич. – Наша страна должна быть продовольственно независимой, при этом россияне должны иметь возможность покупать качественные продукты питания по доступной цене».

«Агромакфа» – это пять сельхозпредприятий, работающих на территории Курганской области. Два из них занимаются производством зерновых, зернобобовых и масличных культур, два – хранением зерна. Кроме того, в состав «Агромакфы» входит цех по производству мясных полуфабрикатов, выпускаемых под торговой маркой «Мишкинский продукт».

На сегодняшний день «Агромакфа» обрабатывает 37,5 тыс. га земли. Это второе место в Курганской области. За последние четыре года компания на 30% прирастила объем обрабатываемых площадей за счет ввода ранее неиспользуемых земель. Валовый сбор зерна за последние четыре года вырос на 25% и сейчас составляет 70 тыс. т. В посевном «портфеле» «Агромакфы» насчитывается 11 видов сельхозкультур, выращиваемых в основном из элитных семян. Это пшеница, ячмень, горох, рапс, чечевица и другие.

Еще одна перспективная сельхозкультура – лен, который выращивается как для внутреннего рынка, так и на экспорт в рамках реализации нацпроекта по увеличению экспортного потенциала России (большой объем отправляется в Китай). В планах «Агромакфы» увеличить посевы на 10-15 тыс. га, а валовый сбор зерна довести с 70 тыс. до 90-100 тыс. т. в год.

«Предприятия растут, что требует больших инвестиций в техническое перевооружение,– рассказывает генеральный директор «Агромакфы» Сергей Григорьев. – За последние четыре года на собственные средства приобретено 110 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 300 млн руб. В следующие четыре года на эти цели планируется направить еще столько же».

В планах в течение трех лет возвести пять новых комплексов по сортировке зерна. Два из них уже проектируются и будут запущены в 2020 году. В каждый комплекс будет установлено немецкое оборудование. Инвестиции в строительство одного комплекса составляют порядка 25 млн руб.

«Мы вкладываемся уже в следующее десятилетие, чтобы сельхозпредприятия могли работать и развиваться», - отметил Сергей Григорьев.

«Агромакфа» активно использует государственные инструменты поддержки агропромышленного комплекса. Это льготное кредитование: краткосрочные займы сроком до 12 месяцев. Второй инструмент – госсубсидирование отечественных производителей сельскохозяйственной техники, за счет которого техника покупается со скидкой в 15%. Кроме того, это сотрудничество с «Росагролизингом», предоставляющим льготные ставки на покупку техники в лизинг.

«Работают еще две меры господдержки, которыми мы пользуемся. Это поддержка элитного семеноводства. Государство компенсирует часть затрат при покупке элитных семян, - рассказывает Сергей Григорьев. – Второй момент – погектарная поддержка. Ежегодно перед посевной выделяется в среднем 300 руб. на гектар. К примеру, в следующем году у нас будет посеяно 30 тыс. гектаров. Это 9 млн руб. – на старте посевной хорошая поддержка».

В целом же, по словам Сергея Григорьева, сегодня государство позволяет и помогает развиваться аграриям. Главное, нужно понимать, что работать нужно с прицелом на завтрашний день, используя новые технологии и современные подходы.

