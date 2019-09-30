В Саратове владельца ресторана привлекли к ответственности за незаконный ремонт памятника

30 сентября, понедельник
Владельца саратовского ресторана оштрафовали за нарушение законодательства об охране памятников. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурорская проверка показала, что в ресторане «Южный», здание которого является объектом культурного наследия, без согласования с уполномоченным органом – управлением по охране объектов культурного наследия – был проведен ремонт.
Собственник привлечен к административной ответственности, ему назначен штрафа в размере 20 тыс. руб.