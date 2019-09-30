На Среднем Урале жертвами браконьеров стало более 80 косуль

С начала 2019 года в Свердловской области браконьеры убили 81 косулю, сообщили в региональном правительстве. «Всего охотники незаконно добыли 160 диких животных: 81 косуля, 31 лось, 44 птицы и по два кабана и ондатры. Во время рейдов по охране животного мира было изъято 172 приспособления для охоты (петли, капканы) и 36 единиц огнестрельного оружия»,— сообщил директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Александр Кузнецов.

В итоге более 520 человек получили административные штрафы на общую сумму 597 тыс. руб., еще 12 человек были лишены права охоты. Ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, департамент оценил в более 1,1 млн руб., из которых добровольно возмещено 157 тыс. руб.

Напомним, в 2013-2015 годах СУ СКР по Свердловской области расследовало уголовное дело, возбужденное по факту незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) на косуль в зоологическом охотничьем заказнике «Богдановичский». Главным фигурантом назывался депутат Госдумы РФ от ЛДПР Владимир Таскаев. По версии следователей, 2 января 2013 года в заказнике егеря заметили следы крови и волочения туши косули. Спустя несколько минут недалеко от места была замечена машина господина Таскаева с ружьями. Более тщательный досмотр автомобиля не был проведен, так как он показал удостоверение депутата Госдумы РФ. Следователи пытались добиться лишения господина Таскаева депутатской неприкосновенности, чтобы провести следственные действия, однако в 2015 году дело было прекращено за истечением сроков давности.