Goodwood Medical Care Ltd намерено построить производство на территории ОЭЗ В Псковской области

ООО «Гринвуд Индастриал», структура китайской Goodwood Medical Care Ltd, намерена построить на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области завод одноразовой посуды из шпона.

Как сообщает «Интерфакс», инвестор, Goodwood Medical Care Ltd намерен вложить в создание предприятия 236 млн рублей.

Завод будет построен на участке площадью 3,06 га. Компания намерена получить статус резидента ОЭЗ. Начало строительства запланировано на четвертый квартал текущего года. Предприятие должно заработать в 2021 году. Основным сырьем для производства станет древесина мягколиственных пород.