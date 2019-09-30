На «Донбиотехе» выявили признаки преднамеренного банкротства

В ООО «Донбиотех» выявили признаки преднамеренного банкротства, сообщается в документах единого реестра сведений о банкротстве. В заключении конкурсного управляющего сказано, что компания заключила несколько сомнительных сделок. В их числе договоры поручительства перед ООО «Русский Национальный Банк» за третьих лиц. При этом оригиналов этих договоров нет в бухгалтерии предприятия, сумма поручительств на забалансовых счетах не отражена, а одобрение договоров советом директоров компании отсутствует. Все они подписаны бывшим гендиректором «Донбиотех» Вадимом Варшавским. Ущерб от заключения этих договоров управляющий оценить не смог.

Кроме того, предприятие с 2016-го по 2018 год безосновательно выплатило основному управленческому персоналу более 37 млн руб.

Напомним, в компании «Донбиотех», которая реализует многомиллиардный проект по строительству комплекса по глубокой переработке зерна в Волгодонске, введено наблюдение. Основным инвестором проекта «Донбиотеха»является Россельхозбанк .

Дарья Голякова