Cathay Pacific обвинили в политических репрессиях

Профсоюз, представляющий интересы работников гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Airways, обвинил ее в организации «террора» в отношении сотрудников, чьи политические взгляды не совпадают со взглядами руководства Гонконга и КНР. Об этом сообщают международные средства массовой информации, в частности, телеканал «Аль-Джазира» и ведущий профессиональный онлайн-ресурс, посвященный туризму и путешествиям Skift.

Как сообщается, члены Союза бортпроводников Cathay и его подразделения, Cathay Dragon, обвинили руководство компании в том, что она увольняет сотрудников на основе их постов в социальных сетях. Как говорится в заявлении профсоюза, которое цитируют СМИ, некоторым сотрудникам «предлагалось объясниться по поводу их постов или дополнений к постам в их собственных частных аккаунтах в социальных сетях. Другим же уведомления об увольнении передавались без каких бы то ни было объяснений». В общей сложности, по данным профсоюзов, были уволены 27 сотрудников авиакомпании.

С момента возобновления массовых протестов в Гонконге авиакомпания оказалась в самом центре скандала. Сначала пекинские власти обвиняли ее в попустительстве (компания заявляла, что участие или неучастие в протестах — личное дело сотрудников). Затем, когда власти в Пекине объявили о готовности отозвать лицензию на полеты на материковую часть Китая и компания начала снимать с рейсов или даже увольнять сотрудников, она подверглась критике в Гонконге и по всему миру за то, что поддалась на давление Китая. Скандал уже стоил должности главе компании Руперту Хоггу.

В компании отказались комментировать конкретные случаи увольнений.

Филипп Ночевка