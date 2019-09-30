Тариф на проезд в Перми рекомендовано повысить до 26 рублей

Сегодня состоялось заседание тарифной комиссии, которая рекомендовала рассмотреть тариф на проезд на заседании думы. На рассмотрение думы будет вынесен тариф на проезд в общественном транспорте в размере 26 рублей, за безналичный расчет – 24 рубля.

Ранее мэрия предлагала повысить стоимость проезда до 28 рублей за наличный расчет и оставить скидку в 4 рубля за безналичный. Сейчас тариф составляет 20 руб. Против этого предложения выступили депутаты гордумы. Они рекомендовали мэрии сначала принять методику формирования тарифа. Такой документ был принят на сентябрьском заседании думы. Ожидается, что документы на изменение тарифа будут внесены в думу в октябре. Стоимость проезда, как ожидается, вырастет с 1 декабря 2019 года.