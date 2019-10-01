«Лиотех» не отпускают с миром

Московская компания «Рубатех» выступила против условий мирового соглашения между единственным в России заводом по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» и его кредиторами, задолженность перед которыми составляет около 10 млрд руб. Миноритарий считает условия документа, рассчитанного на 10 лет, неисполнимыми и намерен настаивать на привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия его учредителя и одновременно основного кредитора — госкорпорации «Роснано». В «Роснано» уверены, что завод сможет рассчитаться с кредиторами за счет разработки новых продуктов и сдачи в аренду свободных площадей. Юристы считают невысокими шансы привлечь госкорпорацию к ответственности по долгам завода.

Арбитражный суд Новосибирской области перенес на 23 октября вопрос об утверждении мирового соглашения между заводом «Лиотех» (ООО «Энергетические решения») и его кредиторами, обсуждаемый последние несколько лет.

По данным представителя конкурсного управляющего «Лиотеха» Екатерины Никифоровой, рыночная стоимость имущества завода составляет около 2 млрд руб. «Даже при продаже имущества по 100% рыночной стоимости этой суммы будет недостаточно для погашения требований всех кредиторов. Основной актив — здание завода и оборудование, предназначенное для производства литий-ионных аккумуляторов. При сохранении данных активов в период рассрочки возможно полное погашение долгов завода»,— сказала она в судебном заседании, на котором рассматривался вопрос об утверждении мирового соглашения. Период рассрочки, предусмотренный мировым соглашением, составляет 10 лет. «Из бизнес-плана завода усматривается, что погашение возможно за счет дополнительного взноса в уставный капитал и получения арендных платежей»,— сказала Екатерина Никифорова. Минэконом­развития Новосибирской области, долг завода перед которым около 500 млн руб., также поддержало идею заключения мира. «Это позволит возобновить производство и погасить имеющуюся задолженность в полном объеме»,— сказал представитель министерства.

«Лиотех» — единственный в России промышленный производитель литий-ионных аккумуляторов, контролируется «Роснано». Завод был создан в 2011 году, на проектную мощность в 400 млн ампер-часов он должен был выйти к концу 2013 года. Летом 2014 года предприятие приостановило производство из-за низкого спроса на аккумуляторы. С 2016 года завод находится в процедуре банкротства. Общий размер кредиторской задолженности — 9,8 млрд руб., основной кредитор — «Роснано». В конце августа собрание кредиторов «Лиотеха» большинством голосов приняло решение о заключении мирового соглашения.

Против условий соглашения выступила московская компания «Рубатех», долг перед которой составляет 27 млн руб. Компания считает условия мирового соглашения неисполнимыми. «Установлен неразумный срок гашения задолженности перед кредиторами, что ведет к неоправданным отсрочкам погашения обязательств должника»,— сказала представитель «Рубатеха» Елена Литвинова, уточнив, что источники погашения задолженности также неизвестны. «Должник, потребляя миллиардные вливания со стороны учредителя, не смог успешно вести предпринимательскую деятельность до банкротства. Полагаться на то, что при отсутствии денежных средств он сможет возобновить производство, объективных оснований нет»,— заявила она, отметив, что «Рубатеху» не был представлен бизнес-план дальнейшей работы «Лиотеха». По ее словам, кредитор будет требовать привлечения учредителя завода — «Роснано» — к субсидиарной ответственности по долгам «Лиотеха». «Никаких действий со стороны конкурсного управляющего в этом направлении не было предпринято. Мы намерены подать заявление о субсидиарке. Будем над этим работать»,— сообщила „Ъ“ Елена Литвинова.

В пресс-службе «Роснано» „Ъ“ сообщили, что проект мирового соглашения был утвержден собранием кредиторов с участием всех заинтересованных участников реестра. «Любые претензии лиц, не участвовавших ранее в процессе подготовки мирового соглашения, откладывают срок его утверждения судом и начало выплат по долгу для остальных кредиторов»,— сообщили в компании. По данным «Роснано», основной источник погашения долга «Лиотеха» — рост операционной выручки завода за счет разработки новых продуктов и увеличения производства. «Это обеспечит достаточный денежный поток с учетом указанной рассрочки. Второе вспомогательное направление — эффективная эксплуатация непрофильных активов. Это, в том числе, сдача в аренду 20 тыс. кв. м свободных площадей предприятия, что может давать до 100 млн руб. выручки в год в случае выхода из банкротства и заключения долгосрочных договоров с арендаторами»,— рассказали в «Роснано».

По оценкам партнера юридической компании «Нафко» Павла Иккерта, тот факт, что «Роснано» является аффилированным кредитором, не снимает вероятности привлечения его к субсидиарной ответственности. «Суд может потребовать пересмотра условий соглашения с учетом требований миноритарных кредиторов, которые выступают в заведомо более слабой позиции и не могут оказывать существенного влияния на заключение соглашения и его условия. Судебная практика в принципе складывается не в пользу аффилированных кредиторов»,— говорит он.

В то же время Павел Иккерт отмечает, что вероятность привлечения «Роснано» к субсидиарной ответственности невысока, как и того, что миноритарным кредиторам удастся заблокировать мировое соглашение: «Для этого нужно будет подтвердить заключение заведомо невыгодных сделок или принятия решений со стороны собственника, которые могли привести к ухудшению финансового состояния предприятия и его банкротству».

В целом иски о привлечении бенефициара к субсидиарной ответственности удовлетворяются примерно в 30% случаев, говорит руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «По сути ответчиком выступает государство. Суд к таким заявлениям и искам относится очень тщательно и удовлетворяет только тогда, когда нельзя не удовлетворить»,— отмечает он.

Оксана Павлова