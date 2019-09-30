ФАС проведет проверку тендера на закупку услуг при строительстве нового корпуса детской краевой больницы

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы по просьбе депутата Госдумы от региона Натальи Костенко проведет внеплановую проверку тендера на закупку услуг на проведение спецнадзора за строительством лечебно-диагностического корпуса Детской краевой клинической больницы. Как сообщается на сайте «Единой России», внимание депутата привлекла победа в тендере ООО «Югстройконтроль», которое, по данным госпожи Костенко, снизило цену работ на 95%, оценив свои услуги по строительному надзору в 2,2 вместо 52 млн руб., в которые их оценивала администрация края. «У депутата Госдумы возникли опасения в проведении надлежащего строительного контроля. Обычно это приводит к тому, что компания-контролер, упавшая в цене, потом «вытягивает» недополученные деньги из основного подрядчика, который вынужден экономить уже на строительстве, а уж недостатки строительства, вызванные этим, собственно и покрывает компания-контролер», - сказано на сайте партии.

В качестве основного подрядчика строительства была определена ГК «ЕКС» из Ярославля. Всего на стройку нового корпуса Детской краевой больницы, в которой остро не хватает мест, из федерального бюджета было выделено 3,3 млрд руб.

По словам госпожи Костенко, для строительства нового корпуса для краевой детской больницы ГК «ЕКС» должна в 2019 году провести подготовительные работы. «Компания выиграла торги, тут ничего не поделаешь. Но в связи со сложившейся ситуацией администрация края просто обязана усилить контроль за строительством нового корпуса для краевой детской больницы. Посмотрим, что скажет ФАС по поводу сомнительного поведения компании-контролера. Но боюсь, придется устанавливать контроль и за компанией-контролером», - сказала депутат.

Михаил Лукашов