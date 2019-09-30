Лишь 8% россиян делают ежемесячные накопления, которые остаются в сохранности в течение длительного времени. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

«АльфаСтрахование» опросила сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснила, что только 18% россиян делают ежемесячные накопления. При этом лишь у 8% получается не тратить их в течение длительного времени (6-12 месяцев). Чаще всего речь идет о накоплениях на глобальные цели: на первоначальный взнос по ипотеке, покупку квартиры, дачи, автомобиля, ремонт.

Еще 10% опрошенных отметили, что стабильно откладывают деньги, но при этом столь же часто «залезают в свою копилку». Среди причин для этого чаще всего назывались проблемы со здоровьем, ремонт автомобиля, финансовая помощь родным. Половина из них (5% от общего числа опрошенных) признались, что не умеют копить деньги, хотя имеют возможность и стремятся делать это.

Половина респондентов (47%) не откладывают деньги вовсе, при этом две трети из них имеют ежемесячный платеж по кредитам или снимают жилье. Среди этих респондентов лишь каждый третий был бы готов откладывать «кредитные» деньги на накопление. Две трети хотели бы тратить их на ежедневные нужды и не отказывать себе в приятных мелочах.

Каждый пятый опрошенный (26%) откладывает время от времени произвольную сумму. Чаще всего это премия, дополнительный заработок, доход от продажи какого-либо имущества, возвращенный долг и т.д.

Еще 8% респондентов откладывают деньги только, если ставят перед собой цель накопить на что-либо. Чаще всего это предстоящий отпуск, дорогая покупка (мобильный телефон, техника, ювелирные украшения, годовая карта в спортзал), дорогостоящие подарки близким, запланированные медицинские расходы.

«По данным Левада-Центра, две трети российских семей (65%) не имеют сбережений. Схожее исследование ВЦИОМ показало, что накоплений нет у 63% россиян. Решение жилищной проблемы заставляет многих работников отказаться от накоплений, вынуждая тратить деньги на выплату ипотечного кредита или ежемесячные арендные платежи. Также значительные расходы могут принести проблемы со здоровьем. Программы добровольного медицинского страхования позволяют по максимуму сократить эту статью расходов. ДМС дает не только большую финансовую свободу, но и благоприятно влияет на психологическое состояние сотрудников, что, как известно, положительно отражается на их эффективности и эмоциональной вовлеченности», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».





Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.