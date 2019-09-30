Минобороны России разработает собственные электромобили

Министерство обороны России намерено разработать собственные электромобили для армии, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на главнокомандующего сухопутными войсками генерала армии Олег Салюкова.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определенный задел в этом направлении, — отметил господин Салюков. — Практическая реализация применения данных технических решений позволит на порядок увеличить энергетику машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, обеспечить применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты».

Одним из важных преимуществ военных электромобилей господин Салюков назвал и возможность скрытного бесшумного выдвижения на огневые позиции при решении боевых задач.

Напомним, ранее стало известно, что в декабре 2019 года в продажу поступит первый российский электромобиль Zetta.