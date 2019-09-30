30 сентября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

В Нижегородском районе появится дополнительно десять НТО

Предприниматели продолжают осваивать Нижне-Волжскую набережную.

от

Запланированные к размещению объекты нестационарной торговли – тележки для продажи горячих напитков.


Запланированные к размещению объекты нестационарной торговли – тележки для продажи горячих напитков. Шесть таких тележек будет работать на Нижне-Волжской набережной, по одной на Верхне-Волжской набережной, улице Большая Покровская, на площади Минина около памятника Чкалову и рядом с Георгиевской башней кремля.

Этого достаточно, чтобы обеспечить торговлю в местах массового скопления людей, - считает начальник отдела развития торговли Нижегородского района Александр Щенников.

Кроме постояннодействующих, на тех же территориях могут быть размещены временные НТО, например, на время праздников – для этого предпринимателям необходимо подавать соответствующие заявления.

За последние полгода комиссия Нижегородского района по организации деятельности нестационарных торговых объектов включила в схему размещения НТО более пятидесяти новых мест.

Положительные изменения в работе районной администрации с предпринимателями отмечает исполнительный директор регионального отделения предпринимательской общественной организации «Опора России» Татьяна Железнова.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

В бирже контактов примет участие десять финских компаний Нижегородские предприниматели смогут договориться о сотрудничестве с заграничными предприятиями.
В IT-будущем улицы Ильинской нашли место для трамваев Авторы проекта развития Започаинья успокаивают общественных активистов.
Срок завершения благоустройства Гребного канала сдвигается ближе к зиме Невыполнение подрядчиками обязательств при благоустройстве общественных пространств становится плохой традицией.
В регионе вдвое повысили штрафы за нарушение требований благоустройства Власти считают, что это поможет защитить благоустроенные территории.
Нижегородским усыновителям оставили финансовую поддержку Выплаты могли остановиться в январе 2020 года
В Нижнем Новгороде обсудили расширение рынка газомоторного топлива Пока заправиться метаном в городе можно только на двух станциях.
Профиль пользователя