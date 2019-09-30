В Нижегородском районе появится дополнительно десять НТО

Запланированные к размещению объекты нестационарной торговли – тележки для продажи горячих напитков.

Запланированные к размещению объекты нестационарной торговли – тележки для продажи горячих напитков. Шесть таких тележек будет работать на Нижне-Волжской набережной, по одной на Верхне-Волжской набережной, улице Большая Покровская, на площади Минина около памятника Чкалову и рядом с Георгиевской башней кремля.

Этого достаточно, чтобы обеспечить торговлю в местах массового скопления людей, - считает начальник отдела развития торговли Нижегородского района Александр Щенников.

Кроме постояннодействующих, на тех же территориях могут быть размещены временные НТО, например, на время праздников – для этого предпринимателям необходимо подавать соответствующие заявления.

За последние полгода комиссия Нижегородского района по организации деятельности нестационарных торговых объектов включила в схему размещения НТО более пятидесяти новых мест.

Положительные изменения в работе районной администрации с предпринимателями отмечает исполнительный директор регионального отделения предпринимательской общественной организации «Опора России» Татьяна Железнова.