«На самом деле, это не одна, а две серии»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о новых смарт-часах, созданных в партнерстве Apple и Hermes.

В одном из римских ресторанов со звездой Michelin несколько лет назад шеф-повар описывал мне ризотто с голубем: «Я называю это блюдо встречей бедности и богатства на тарелке, Ricchi e Poveri. Рис — еда бедняков, голубь — деликатесное мясо». Блюдо, надо сказать, тогда было настоящим хитом ресторана.

Ничего не могу с собой поделать, но когда думаю про партнерство Apple и Hermes в создании Apple Watch, вспоминаю ризотто с голубем. Не поймите меня неправильно — смарт-часы, конечно, продукт далеко не для бедных, но все же продукт массовый, для всех. А Hermes — чистый, ничем не омраченный люкс. Но при этом счастливы вместе. Ведь партнерство длится не первый год. В нынешнем году на презентации новинок Apple в Купертино показали новую серию. Apple Watch Hermes Series 5 — это, на самом деле, не одна, а две серии. Dark Art — «по-эппловски» лаконичные и в любимом брендом черном цвете. На «эрмесовском» ремешке даже застежка черная. Della Cavaleria — излюбленная темя Hermes, изначально появившаяся на шелке. Теперь рисунок с элементами конской упряжи, перекрученными в виньетку, украшает и кожаный браслет Apple Watch Hermes. Но не весь ремешок, а только его часть. Вторая однотонная — кирпичного, чернильного и цвета олова. В тон ей дисплей. Все Apple Watch Hermes Series 5 существуют в двух версиях браслета: обычный и с двойным оборотом вокруг запястья.

Ремешки для смарт-часов Hermes начал делать только для Apple, но для механических бренд создавал их и раньше, и не только для своих. Тиснение Hermes украшает и ремешки моделей Parmigiani. С этой швейцарской маркой у Hermes вообще немало общего. И главное — мануфактура механизмов Vaucher, 75% которой владеет Sandoz Foundation (владелец бренда Parmigiani), а 25% — Hermes. Но ремешки Hermes для Parmigiani — предмет высокого ценового полета. Например, заменить ремешок на классических Tonda 1950 обойдется в сумму около $700. Цена же часов Apple Watch Hermes Series 5 начинается от $1249.