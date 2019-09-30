Воронежский переработчик молока ушел под наблюдение

Занимающееся переработкой молока в Новоусманском районе под Воронежем ООО «Молсырпром» ушло под наблюдение, соответствующее решение принял Арбитражный суд Воронежской области. Как сообщается в материалах дела, первая стадия банкротства компании введена на полгода, ее итоги планируется подвести на заседании суда 10 марта.

Временным управляющим компании утвержден Сергей Лаврентьев из СРО арбитражных управляющих ЦФО. Заявление о банкротстве компании подало воронежское ООО «Модекс» из-за долга и неустойки в сумме в 27,71 млн руб. Эти требования уже включены в третью очередь реестра.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Молсырпром» зарегистрировано в поселке Отрадное Новоусманского района в 2013 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельность — производство молочной продукции. 100% компании принадлежат директору Светлане Гнеушевой. В 2018 году «Молсырпром» сработал с убытком в 5,08 млн руб. при выручке в 89,8 млн руб. Годом ранее компания получила 301 тыс. чистой прибыли при выручке в 264,58 млн руб.

Сергей Калашников