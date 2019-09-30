Денис Паслер поздравил футболистов «Оренбурга» с победой над «Спартаком»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил игроков и тренерский штаб «Оренбурга» с победой над московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Оренбургские футболисты второй раз в сезоне выиграли в гостях.

«Наши ребята из "Оренбурга" показали, что можно победить даже в самых непростых условиях. Блестяще отыграли сложный матч со "Спартаком" в Москве. Особенно - последние 20 минут, причем в меньшинстве. Поздравляю тренерский состав и всю команду! Так держать! Ура!» - сообщил глава региона в Instagram.

«Оренбург» выиграл у «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ, который состоялся 29 сентября. В составе победителей отличились Андрей Малых и Джордже Деспотович.

Андрей Сазонов