Петицию за отставку председателя кировского парламента направили губернатору

Депутаты кировского отделения партии «Справедливая Россия» собрали около 1,5 тыс. подписей под петицией с требованием отставки председателя регионального законодательного собрания Владимира Быкова. Подписи переданы главе Кировкой области Игорю Васильеву.

Сбор подписей был инициирован в начале сентября, после того, как в деле о мошенничестве землей в отношении бизнесмена Леонида Яфаркина свидетели дали показания на Владимира Быкова, сообщает Newsler.ru. Депутаты заявили, что в связи с открывшимися обстоятельствами несут «колоссальные репутационные потери».

Ранее депутаты КПРФ также выразили недоверие председателю областного парламента, отказавшись работать в законодательном собрании под руководством Владимира Быкова. «Несмотря на то, что пока официально (Владимир) Быков не назван в числе подозреваемых в совершении уголовного преступления, общественность Кировской области полагает, что продажа земельного участка в парке Победы компании, принадлежавшей "Ленчику Казанскому" (Леониду Яфаркину.— "Ъ-Приволжье") и сыну Владимира Быкова по цене в 500 раз ниже рыночной не могла быть совершена без участия самого (Владимира) Быкова»,– говорится в заявлении парламентариев от КПРФ.

Анастасия Еремина