Начались слушания по делу о взятке экс-замруководителя Росгвардии по Самарской области

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника регионального управления Росгвардии – руководителя центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова стартовали в Ленинском районном суде Самары в понедельник.

Стороны знакомятся с материалами дела. Дмитрий Сазонов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УКРФ).

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов