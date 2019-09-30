Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о необычных историях, связанных с дыней, и о том, какими свойствами она обладает.

Сегодня о дыне: география, история, кулинария и просто наслаждение вкусом и ароматом. На Востоке говорят: «Дыня делает волосы блестящими, глаза молодыми, губы свежими, желания сильными, возможности исполнимыми, мужчин желанными, а женщин прекрасными». Впервые ее вкус, целебные и мистические свойства оценили в Древнем Египте. Помимо того, что из дыни готовились различные деликатесы, по ее замысловато-сетчатой кожуре гадали. А сами плоды археологи исправно находили практически во всех гробницах фараонов. Вообще, во многих странах узоры на дынной кожуре люди считали посланиями божьими и пытались их даже расшифровывать. Первая книга, где была упомянута дыня,— это Библия. Сам факт говорит о многом.

Дыню как-то раз даже судили. Говорят, один вельможа почувствовал себя плохо после ужина. А так как завершил он его дыней, ее и судили. Вина ее была доказана. Правда, к чему приговорили, неизвестно.

Загадочная дыня. До сих пор ученые не знают, как правильно ее назвать — овощем, фруктом или ягодой. Самый близкий ее родственник — это обычный огурец. Если исходить из этого, наверное, дыня — овощ. На Руси, куда она попала из Средней Азии, ее активно выращивали еще в средние века. Западные гости в XVII веке с восхищением вспоминали вкусовые качества и размеры русских дынь. Недавно с приятелем-узбеком ездили за дыней на рынок. О сам выбрал и нес ее как ребенка до машины. Лицо его излучало блаженство: «Э-э-э,— наконец, сказал он, — там у нас дома мама делает специальные лепешки, и мы их кушаем с дыней. Это так вкусно, как будто женщина твой живот целует». А в Южной Корее ученые недавно выяснили, что в дыне помимо прочих полезных веществ содержится ликопин, а вот в нем как раз и есть все секреты вечной молодости.