В Екатеринбурге бизнесмен под давлением СКР выплатил более 20 млн рублей долгов по налогам

Следователи СКР по Свердловской области заставили предпринимателя выплатить задолженность по налогам на сумму более 20 млн руб. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ранее по факту невыплаты налогов было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
«Подозреваемым по уголовному делу проходил директор екатеринбургской фирмы в сфере производства и торговли оборудованием. Как установили следователи, в 2014-2015 годах директор предприятия уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 20 млн руб.»,— рассказали в пресс-службе.
Следователи провели с предпринимателем разъяснительные работы, после которых он полностью погасил задолженность, штраф и пени. В итоге следователи решили прекратить уголовное дело в отношении предпринимателя.