Профессора ННГАСУ Анну Башеву рекомендовали лишить ученой степени из-за плагиата

Президиум высшего аттестационного совета (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ рекомендовал лишить степеней 11 ученых, сообщает сетевое сообщество «Диссернет». В том числе ученой степени планируется лишить профессора, заместителя декана Института экономики, управления и права Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Анну Башеву.

Поводом для этого стал плагиат, обнаруженный в ее диссертации «Инновационная модель развития промышленных предприятий в условиях системных преобразований». Научную работу Анна Башева защитила в 2012 году, научным консультантом выступил доктор экономических наук Дмитрий Хавин.

Анастасия Еремина