В общественном транспорте Краснодара запустили скидку при оплате картой «Мир»

Платежная система «Мир» и администрация Краснодарского края запустили акцию, в рамках которой в Краснодаре и станице Тбилисской можно будет получить скидку 4 руб. при проезде в общественном транспорте. Продлится она до конца этого года и проходит при поддержке Южного ГУ Банка России. Необходимо приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору в автобусе, троллейбусе или трамвае, после чего с нее сразу спишется стоимость разовой поездки со скидкой. Сообщается, что Сбербанк выполняет функцию эквайрера проекта, который обеспечивает прием бесконтактных банковских карт разных платежных систем. Оператором автоматизированной системы оплаты проезда выступает ООО «Электронный билет Кубани». По словам коммерческого директора платежной системы «Мир» Максима Лазырина, цель акции — популяризация национальной карты. «Краснодарский край уже входит в пятерку субъектов Российской федерации, жители которых чаще всего расплачиваются картами «Мир», - отмечает он.

Михаил Лукашов