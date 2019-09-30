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Арбитраж продлил конкурсное производство ФК «Амкар» до марта 2020 года

Арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство ФК «Амкар» до 16 марта 2020 года. В судебном заседании представитель должника Сергей Мальцев уточнил, что продление требуется для проведения торгов по реализации имущества. По его словам, самым ликвидным является транспорт и имущество, связанное со стадионом «Звезда». «Имущество стадиона объединено в один лот стоимостью 41 млн руб. Мы рассчитываем, что его выкупит владелец стадиона, но заявок пока не поступало»,— добавил господин Мальцев.

Напомним, 7 ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края признал ФК «Амкар» банкротом. На конец мая кредиторская задолженность клуба перед игроками и работниками превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. Весной министерство физкультуры и спорта Пермского края пыталось войти в состав кредиторов общественной организации и вернуть 543 млн руб. субсидий, выплаченных клубу из бюджета в 2017–2018 годах. В удовлетворении этих требований было отказано.

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