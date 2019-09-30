На Ставрополье начался осенний сев

В Ставропольском крае к севу озимых культур приступили 20 районов и городских округов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона. Уже засеяны первые 50 тыс. га, что составляет 13% от плана.

В регионе также продолжается уборка урожая. Сахарную свеклу собрали на площади 3 тыс. га., что составляет 55% от плана. Валовой сбор составил 837 тыс. т. при средней урожайности 473,8 ц/га. Это на 7% выше показателей прошлого года. Подсолнечник убрали на 91% с 259 га полей. Валовый сбор кукурузы увеличился на 25% к прошлому году - сейчас убрано 392 тыс. т.

Дарья Голякова