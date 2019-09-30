Ханты-Мансийская епархия опровергла перевод священника из-за письма в поддержку фигурантов «московского дела»

Как сообщили «Ъ-Урал» в храме Покрова Пресвятой Богородицы Мегиона Ханты-Мансийской епархии РПЦ, иерей Марк Мазитов не являлся клириком Ханты-Мансийской епархии, а был временно командированным клириком Яранской епархии Вятской митрополии. Он служил в приходе в течение девяти месяцев.

Ранее стало известно о том, что клирик Марк Мазитов 24 сентября был освобожден от послушания на приходе. Как отмечалось в его письме, опубликованном протодиаконом Андреем Кураевым, перевод мог быть связан с тем, что он был одним из священников, подписавшимся под открытым письмом в поддержку арестованных и осужденных по «московскому делу».

«Его перевод с прихода никаким образом не связан с его личными делами и участием в подписании письма в поддержку фигурантов «московского дела». Коллективное письмо священников РПЦ относительно «московского дела» епархия никак не комментирует, так как не является участником этого процесса»,— пояснили в храме.