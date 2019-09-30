Правительство региона усовершенствовало порядок субсидирования муниципалитетов в сфере обращения с ТКО

Эффективнее ликвидировать несанкционированные свалки позволят одобренные Правительством Новосибирской области изменения в порядок предоставления субсидий муниципалитетам на развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Соответствующие изменения в государственную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» одобрены 30 сентября на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Андрей Травников.

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, внесены изменения в «Порядок предоставления субсидий (условия предоставления и расходования) из бюджета Новосибирской области местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

Изменения касаются разработки проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ликвидации объектов (мест) незаконного размещения ТКО в границах городов, городских округов Новосибирской области и рекультивации территорий, на которых они размещены, а также ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Кроме того, указанные поправки направлены на оказание государственной поддержки муниципальным образованиям региона на приобретение контейнеров (емкостей) для накопления ТКО.

В числе иных поправок в госпрограмму «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» – ее приведение в соответствие с законом «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», актуализация территориальной схемы обращения с отходами и другие.

Внесение изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п одобрено Правительством региона.