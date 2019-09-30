В Уфе охранный статус получили два дома Усадьбы Судаковых

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) включило в реестр памятников истории и культуры регионального значения два дома Усадьбы Судаковых на улице Аксакова в исторической части Уфы. Приказ об этом, подписанный 12 сентября, сегодня опубликован на официальном правовом портале республики. Охранный статус присвоен кирпичным одноэтажным домам № 84 и 84/2, постройки начала XX века, которые войдут в реестр как северный и южный дома усадьбы.

Предметом охраны является как местоположение памятников и их композиция, так и архитектурно-художественное оформление и элементы фасадов: деревянная входная группа северного дома, кирпичные лучковые ворота у южного, лучковые окна, двухстворчатые филенчатые двери, парапетные столбики и другие.

Майя Иванова