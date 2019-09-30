30 сентября, понедельник
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В Ростовской области потеплеет до +25°С

На этой неделе в Ростовской области ожидается теплая погода, сообщает Росгидрометцентр. В понедельник, 30 сентября днем воздух прогреется до +22°С, ночью похолодает до +12°С. В течение суток будет облачно с прояснением и кратковременным дождем. Во вторник днем ожидается дождь при температуре +19°С, ночью - кратковременный дождь при температуре +10°С.

Остальные дни рабочей недели пройдут без осадков. В среду днем воздух нагреется до +22°С, а ночью ожидается +10°С, небольшая облачность. Четверг станет самым теплым днем недели — температура днем составит +25°С. Ночью похолодает до +12, небольшая облачность. В пятницу днем ожидается до +24°С, ночью до +12°С.

Дарья Голякова


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