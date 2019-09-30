В бирже контактов примет участие десять финских компаний Нижегородские предприниматели смогут договориться о сотрудничестве с заграничными предприятиями.

Во время недавней встрече в Москве нижегородские и финские бизнесмены обсуждали перспективные направления в области экологии и возможности привлечения опыта финских компаний в ходе реализации проекта «Волгонариум».

Во время недавней встрече в Москве нижегородские и финские бизнесмены обсуждали перспективные направления в области экологии и возможности привлечения опыта финских компаний в ходе реализации проекта «Волгонариум». Там предприниматели договорились развивать сотрудничество между нижегородскими и финскими предприятиями.

Вице-губернатор Нижегородской области Андрей Харин рассказал о том, что от слов к делу предприниматели попытаются перейти в рамках биржи контактов, которая пройдет в Нижнем Новгороде 3 октября.

С финской стороны делегацию возглавит замдиректора Департамента корпоративного финансирования и инноваций Министерства занятости и экономического развития Финляндии Сампса Ниссинен.