Круглый стол «Перспективы взаимодействия органов власти и общественных объединений в борьбе с табачным контрафактом. Запуск федерального проекта «Честный магазин».

По данным независимых исследований, продажа нелегальных сигарет в Ростове-на-Дону достигает 44%, что ставит город на первое место среди миллионников по масштабу проблемы.

Нелегальные сигареты – контрафакт и контрабанда – могут представлять угрозу здоровью, стимулируют подростковое курение, а также лишают государство и добросовестный бизнес поступлений в размере десятков миллиардов рублей ежегодно.

Для противодействия росту доли нелегальных сигарет Ассоциация малоформатной торговли (АМТ) запустила федеральный проект «Честный магазин».

15 октября в Ростове-на-Дону вместе с «Коммерсантъ – Юг России» АМТ проведет круглый стол, в рамках которого представители органов власти, правоохранительных органов, общественных организаций и бизнеса, рассмотрят ход борьбы с нелегальным табаком и меры, которые могут в ней помочь.

Ключевые вопросы для обсуждения:

— Значение проблемы нелегальных сигарет и уровень рисков, которые она создает.

— Почему растет рынок нелегальных сигарет? Ключевые факторы его роста в Ростовской области.

— Виды нелегальных сигарет и специфика каждого: происхождение, пути распространения, особенности, в контексте специфики Ростова-на-Дону

— Меры по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий:

— Результаты борьбы с незаконным перемещением подакцизных товаров через таможенную границу в 2018-2019 гг.

— Результаты мониторинга торговых точек г. Ростова-на-Дона, проведенные Департаментом потребительского рынка РО в 2019 г.

— Результаты контрольных закупок табачных изделий без акцизных марок РФ в торговых точках г. Ростова-на-Дону несовершеннолетними (по данным исследования РОМИР 2019 г.)

— Возможности взаимодействия органов власти, бизнеса и общественных организаций в борьбе с нелегальным рынком. Презентация инициативного проекта представителей ритейла «Честный магазин». Предложения по повышению эффективности и совершенствование контрольно-надзорной и правоприменительной практики.

Приглашены к участию: представители органов законодательной и исполнительной власти РФ, Департамента потребительского рынка Ростовской области, ФНС, контрольно-надзорных органов, ритейла, деловых и общественных объединений.

Дата проведения: 15 октября 2019 года

Время проведения: 12:00 – 14:00

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40 а, конференц-зал Торгово-промышленной палаты РО

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Евгений Грицун, руководитель отдела конференций «Ъ – Юг России»

+7(918) 555-93-02, conf@rostov.kommersant.ru

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Наталья Янченко, тел.: +7 (938) 129-80-84,

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