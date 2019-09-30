Глава биржи BXB Exchange высказал мнение, почему люди вкладываются в золото и криптовалюты

CEO криптовалютной биржи BXB Exchange Кван Пит объяснил, почему инвесторы интересуются золотом и биткоинами.



«Классические фондовые рынки по своей природе цикличны и подвержены волатильности. Чтобы сохранить деньги, инвесторы обращаются к криптовалюте. Однако, поведение фондовых рынков отражается на рынке криптовалют.

Когда фондовый рынок находится в упадке, вкладчики стараются переложить свои активы в диверсифицированные ниши, такие как золото и биткоин, чтобы уменьшить потери.

Косвенно на это влияет и демографический срез инвесторов. В криптовалюту охотно вкладываются миллениалы. На сегодняшний день они составляют основной пласт рабочей силы. Когда большая часть рабочей массы инвестирует в определенный класс активов, его цена возрастает, особенно в период кризиса. Думаю, что отрицательная корреляция между криптовалютами и традиционными рынками сохранится», - заключил он.

Напомним, что биржа BXB Exchange предлагает пользователям опционы и фьючерсы на биткоин и альткоины с плечом.