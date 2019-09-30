УЗГА доказал, что производит вертолеты

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд установил, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) ввозит в Россию компоненты именно для производства вертолетов Bell 407, а не просто для сборки.

Напомним, в конце 2017 года - начале 2018 года Кольцовская таможня сделала вывод, что УЗГА под видом ввоза отдельных компонентов, по сути, ввозит в страну вертолеты Bell 407, но только в разобранном виде. Поэтому ставка ввозной таможенной пошлины должна составлять не 0%, а 15,7%. Завод оспорил эти выводы в арбитражном суде. Представители истца настаивали, что на предприятии осуществляется производство, а не сборка вертолета Bell 407. «Технологический процесс производства вертолета на УЗГА выходит за рамки исключительно сборочного процесса, поскольку помимо сборки выполняются высокотехнологические операции: контрольно-диагностические и регулировочные работы, отладка электронных систем, и идентификация продукции»,— отметил истец.

В январе и апреле 2018 года первая инстанция и апелляция отклонили иск УЗГА в полном объеме, однако в августе прошлого года арбитражный суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении Свердловский арбитражный суд вновь отклонил иск авиационного завода к таможне. Но апелляция это решение отменила и удовлетворила иск УЗГА. «Оценив собранные по делу доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что поставленные комплектующие нельзя классифицировать как готовый вертолет, поскольку их совокупность без проведения определенных технологических и технических операций (процесс производства) не обеспечивает основные характеристики воздушного судна и вертолета»,— говорится в постановлении суда.

При этом суд учел факт заключения с компанией Bell в 2015 году лицензионного договора о локализации производства вертолетов на базе УЗГА, а также подписание положения, регулирующего вопросы производства, в том числе, первых двух вертолетов из ввезенных компонентов. Факт производства на УЗГА вертолетов Bell подтвердили документы Минобороны, Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета, и заключение судебно-технической экспертизы, проведенной Московским авиационным институтом. Решение суда вступило в законную силу.

По словам партнера международного центра защиты прав Globallaw Антона Задоркина, позиция апелляционного суда важна для формирования дальнейшей судебной практики по аналогичным спорам. «Апелляционный суд не стал формально подходить к рассмотрению спора, а подробно исследовал осуществляемые на УЗГА операции, квалифицировав их именно как производство вертолетов Bell. Существенное значение имели результаты судебно-технической экспертизы: эксперты совершенно четко указали, что по контрактам не ввозятся вертолеты в разобранном виде, а совокупность технологических процессов, выполняемых на УЗГА с ввезенными компонентами вертолетов несомненно является производством»,— пояснил юрист. По его словам, суд обоснованно указал, что заключение таможенной экспертизы не является документом, подтверждающим трудоемкость и сложность производственного процесса, поскольку таможенные эксперты обладают специальными знаниями исключительно в области таможенного оформления товара.

Алексей Охлопков