Штраф за нерасследование гибели рабочего при ликвидации «Белого моря» оставили в силе

Субподрядчик ликвидации шламонакопителя «Белое море» в Дзержинске ООО «Техно Такси» не удалось оспорить 80 тыс. руб. штрафа за не проведенное должным образом расследование гибели сотрудника на рабочем месте. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Напомним, несчастный случай произошел с оператором бульдозера 2 марта. «Техно Такси» должно было создать комиссию по расследованию происшествия, однако этого сделано не было. В связи с этим Госинспекция труда по Нижегородской области оштрафовала компанию.

Анастасия Еремина