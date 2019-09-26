Самарскую область доведут до ума

Сразу три города Самарской области вошли в федеральный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город», главной задачей которого является создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. По мнению экспертов, выбранные города региона готовы к внедрению современных технологий. Более того, часть элементов «Умного города», такие как отслеживание маршрутов городского транспорта или «умное» управление мусором, уже внедрены или успешно внедряются.



Министерство строительства и жилищно-­коммунального хозяйства РФ в марте этого года утвердило нормативный документ, определивший набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять городам-­участникам федерального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Проект реализуется в рамках национальных проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика» и направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

Вошли втроем

«Умный город» включает мероприятия по восьми направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. На первом этапе планируется внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами, которые должны заработать в каждом регионе страны уже в 2020 году. Среди городов, участвующих в проекте, оказались и три города Самарской области — Самара, Тольятти и Новокуйбышевск.

«„Умный город“ — это город, который с помощью различных программно-­аппаратных комплексов, различных ITтехнологий повышает эффективность взаимодействия как муниципальной власти с гражданами, так и граждан города между собой, различных социальных групп, различных общественных пространств»,— рассказывает руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин.

По его словам, то, что сразу три города Самарской области вошли в проект, связано с высоким уровнем развития инфраструктуры. «Чем это обусловлено? В первую очередь, это развитие инфраструктуры. Для того, чтобы внедрять какие-то ITтехнологии, нужно обладать системой передачи данных, специфической техникой, которая будет обрабатывать сигнал и так далее, а у нас Самара, Тольятти и Новокуйбышевск хорошо готовы к внедрению подобных систем»,— объясняет господин Камынин.

ЖКХ в цифре

Большая часть мероприятий в рамках «Умного города» посвящена цифровизации сферы жилищно-­коммунального хозяйства. Как отмечают в администрации Самары, эта часть проекта является наиболее сложной, но в результате технология позволит не только получать онлайн-­данные о потреблении энергоресурсов, но и снизить эксплуатационные расходы, оперативно реагировать на аварийные ситуации, а также осуществлять мониторинг состояния объектов инфраструктуры ЖКХ.

В рамках «Умного города» самарский филиал «Ростелекома» уже работает над созданием единого диспетчерского центра, который объединит уже существующие диспетчерские службы, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Центр будет принимать заявки от населения, передавать их непосредственным исполнителям и отслеживать выполнение работ.

Еще одно направление «Умного ЖКХ» — это энергоэффективное городское освещение. В Самаре планируется не только замена ртутных ламп на светодиодные, но и модернизация автоматической системы управления программным комплексом — «цифра» сможет регулировать яркость освещения и автоматически включать или отключать свет в зависимости от суток и погодных условий. Это, по подсчетам городских властей, позволит Самаре сэкономить до 15% потребляемой энергии.

Самарское отделение компании «МТС» совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экостройресурс» уже запустили «умное» управление мусором, что стало еще одним шагом в реализации проекта «Умный город» в Самарской области. Реализация проекта стала возможна после подписания в июне на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между правительством и МТС о стратегическом партнерстве, в рамках которого телекоммуникационный оператор до конца 2020 года инвестирует в цифровизацию региона 2 млрд руб.

Смарт-решение предполагает как мониторинг состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов, так и мониторинг самих контейнеров ТКО. Технически это возможно за счет установки цифровых датчиков, контролирующих движение мусоровозов или уровень заполнения контейнеров.

Как поясняет директор «Эко­стройресурса» Михаил Захаров, оснащение контейнеров специальными датчиками, которые будут контролировать уровень наполняемости баков, проходит в тестовом режиме. «После этого предполагается создать в компании Единый диспетчерский центр контроля движения мусоровозов на территории Самарской области. Его задачей станет подключение „умных“ устройств всех привлекаемых мусоровозов субподрядчиков на выполнение работ для «Эко­стройресурса». В рамках финального этапа проекта мы планируем создание на полигонах ТКО полностью автоматизированной системы весового измерения с допуском мусоровозов исключительно по форме электронных пропусков»,— пояснил господин Захаров.

Директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед отмечает, что проект по цифровизации управления ТКО, разработанный компанией для региона, является уникальным и не имеет аналогов в России. Сейчас существуют разрозненные решения либо в сфере мониторинга транспорта, либо в области наблюдения за контейнерами для ТКО, а проект МТС позволит решить обе эти задачи сразу. «Проект является комплексным и позволит более точно выстраивать маршруты мусоровозов, контролировать их исполнение и распределять автопарк исходя из информации о наполненности контейнеров ТКО. Это, в свою очередь, минимум на 10% сократит затраты регионального оператора на ГСМ и техническое обслуживание автомобилей»,— рассказывает господин Меламед.

По менению замруководителя общественного центра «ЖКХ-Контроль» Игоря Косилова, цифровизация в ЖКХ уже помогла снизить социальную напряженность и повысить качество выполнения услуг. «Благодаря этому мусор стали в 1,5 раза чаще довозить до полигонов, раньше он оказывался где-то в лесопосадке. Цифровизация также призвана улучшить качество услуг ЖКХ. Потребители хотят знать, за что платят»,— рассуждает господин Косилов.

Дорожная перезагрузка

В этом году в Самарской области начнется реализация проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), соответствующее соглашение власти региона подписали в июне с НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет». Предполагается, что на участке скоростной автомагистрали Самара-­Тольятти и на территории Самарско-­тольяттинской агломерации появится пилотная зона для тестирования ИТС, интегрированной с системой связи V2X (Vehicle-to-­Everything) — это обмен данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами, а также пешеходами.

Сейчас системой «ГЛОНАСС» уже оборудован весь общественный транспорт Самары. Жители города могут следить за режимом труда и отдыха водителей, отклонением от маршрутов, соблюдением расписания движения. Данные ГЛОНАССтрекеров общественного транспорта легли в основу мобильного приложения «Прибывалка63», с помощью которого можно найти остановку и узнать, через сколько придет транспорт.

По словам эксперта, первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, практически во всех городах, где реализуется проект, городской транспорт комплектуется системой «ГЛОНАСС», внедряются целые сети дорожных камер, светофоров, которые в перспективе будут управляться системой на основе искусственного интеллекта с целью автоматизации дорожного движения и контроля загрузки дорог. Ожидается, что такие меры поспособствуют разгрузке особо проблемных зон путем рационального распределения потоков. В перспективе каждый автомобилист, использующий для движения по городу определенные приложения, сможет получать выборку лучших маршрутов, предложений свободных парковочных мест в допустимом удалении от места назначения.

Дмитрий Камынин, в свою очередь, отмечает, что задача оптимизации маршрутов городского транспорта, с точки зрения ITтехнологий, является достаточно простой, но с другой стороны она требует административной и финансовой поддержки. «Вот у нас уже есть приложение „Прибывалка63“, и мы совершенно точно знаем на основании данных самих пользователей, куда, когда по каким маршрутам они едут. И, казалось бы, нет ничего проще, как взять и перекинуть автобус с одного маршрута на другой, а, например, оказывается, что нет этого автобуса, городского транспорта в целом недостаточно»,— поясняет господин Камынин.

Под прицелом камер

Безопасность — еще одна составляющая «Умного города». В этом направлении, по словам Дмитрия Камынина, уже есть успешные реализованные проекты, такие как, например, «Безопасный город». «Само наличие камер на улицах, мы все прекрасно знаем, уже очень сильно снижает уровень преступности. И это очень хороший пример применения технологий. Город медленно, шаг за шагом, делает жизнь людей, которые в нем проживают, более комфортной. А от людей в данном случае не требуется больших усилий для того, чтобы эту жизнь менять. На мой взгляд, в этом и есть главный смысл „Умного города“»,— считает господин Камынин.

В Самарской области может быть внедрено и видеонаблюдение с системой распознавания лиц. Умная камера позволяет определить не только пол человека, но и его возраст. Разработку компании «Ростелеком» можно внедрять в качестве системы «Антитеррор» в местах большого скопления людей — аэропортах, больницах, школах, на концертных площадках. Такие решения будут интересны и правоохранительным органам, и частным компаниям, считают в «Ростелекоме».

Еще одно направление, которому будет уделено внимание в рамках «Умного города» — это туризм и сервис. К примеру, в Самаре создан информационный сайт visit-­samara.com, где размещена информация для жителей и гостей горда о планируемых мероприятиях, экскурсиях, актуальных турпродуктах и сформирован календарь событий. В планах городских властей доработать сайт, предусмотрев возможность бронирования через него билетов на мероприятия или номеров в гостиницах. Возможно, в Самаре появится и туристическая карта гостя, позволяющая использовать ее для дополнительных скидок и получения разных услуг, в том числе для оплаты проезда в транспорте.

Город будущего

Совершенствование городского пространства будет продолжаться и вне рамок федерального проекта. Как отмечают эксперты, в ближайшее десятилетие цифровизация затронет все сферы экономики. Города-­миллионники диктуют тренды в этом направлении. «Все крупные города России идут по пути цифровизации. Например, повсеместное распространение высокоскоростного мобильного интернета, приложения для заказа еды, вызова такси, внедрение технологий в рамках концепции «Умный дом». Обсуждается возможность предоставить гражданам облегченный вход в систему энергогенерации в рамках системы «Умная улица». Разрабатываются футуристические концепции садов на крыше, вертикальных парковок и многое другое. Самара развивается вместе с передовиками освоения технологий, так, сейчас большой упор делается на оптимизацию и обеспечения комфортом пользования совместными объектами городской среды»,— рассуждает Павел Сигал.

По его мнению, в дальнейшем упор будет сделан на экологию — набирают популярность установки климатического контроля, контролирующие уровень грунтовых вод, загрязнения воздуха, сейсмической активности и так далее. Эти установки являются мобильными и в перспективе могут помочь лучше контролировать экологическое состояние, сделать прогнозы погоды более точными. Отдельную строчку занимают энергетические технологии, когда в городское пространство интегрируются энерготехнологии, например, ветрогенераторы, солнечные панели, с целью уменьшить нагрузку на энергетическую сеть во время пиков и так далее. Это то, что, по мнению экспертов, Самарской области еще предстоит внедрить.

Сабрина Самедова