В Курганской области инфляция в августе превысила средние показатели по Уралу

Годовая инфляция в августа в Курганской области составила 4,4%. По сравнению с июлем показатель уменьшился на 0,2 процентных пункта, однако по-прежнему превышает средний уровень инфляции в Уральском федеральном округе и в России. Это связано с «актуальной» для Зауралья проблемой высоких тарифов на электроэнергию для производителей, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

В августе инфляция на Урале составила 3,8%, что ниже среднероссийского показателя (4,3%) и уровня предыдущего месяца (4,1%). Снижение темпов прироста цен объясняется, в основном, за счет смещения графика посевной и уборочной кампаний на более ранние сроки по сравнению с прошлым годом, что обеспечило ранее поступление урожая на рынок.

Самый высокий уровень инфляции на Урале сохраняется в Свердловской области (4,9%). Основная причина – повышенный спрос жителей на легковые автомобили и туристические поездки. В Челябинской области инфляция в августе составила 3,7%, в Тюменской – 2,6%.