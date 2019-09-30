Москвичи попрощаются с теплом

Октябрь начнется с потепления и дождей. Температура в столице превысит климатическую норму для этого времени, но говорить о «бабьем лете» из-за дождей нельзя, уточняют синоптики. Ожидается, что за первые три дня этой недели выпадет 40% месячной нормы осадков. Кроме того, москвичей ожидает так называемая «барическая пила», то есть резкие скачки давления — от 730 до 750 мм ртутного столба.

Скорее всего, потепление на этой неделе станет последним в текущем сезоне, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «В Москве существенно потеплеет, температура будет около 14 градусов. В последующем она поднимется до 15 и даже 16, а в области, вероятно, и до 17 градусов. Ночи тоже будут нехолодные. Но погода облачная и очень часто дождливая.

Дело в том, что к Москве уже приближается циклон, и его центр будет вблизи столицы во вторник: очень низкое давление, хмурое небо, низкие облака. Но температурный фон будет примерно на 3-4 градуса выше многолетних значений.

Конечно, не рекордное, но, тем не менее, вполне комфортная температура. Если встать под навес и закрыть глаза, и ощущать теплые дуновения ветра, то можно вполне ассоциировать такую погоду с “бабьим летом”. Но это, конечно, не так, поскольку перед ним воздух должен быть не только теплым, еще и прозрачным, хрустальным — это бывает сейчас редко. И, к сожалению, в полном варианте “бабьего лета” не ожидается».

Ранее в платежном сервисе Qiwi подсчитали, что из-за дождей и холода россияне стали тратить больше денег на онлайн-развлечения. В сентябре расходы на стриминговые сервисы по сравнению с прошлой осенью выросли в полтора раза.