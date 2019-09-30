Житель Самары осужден за хищение 132 млн рублей

Житель Самары Василий Монахов осужден за присвоение 132 млн руб. по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает СУ СК по региону.

Как установил надзорный орган, в 2017 году злоумышленник выдал себя за представителя ООО «Тойота Мотор» и пообещал значительную скидку в приобретении автомобилей Toyota и Lexus. Он также обещал продать по системе Трейд Ин автомобили любых марок по завышенной цене. Не имея возможности выполнить обязательства, он ввел в заблуждение нескольких граждан, не смог предоставить скидку на автомобили и присвоил всю сумму.

Суд промышленного района Самары назначил Василию Монахову наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Алена Смирнова