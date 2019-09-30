Финская компания Uros может внедрить систему контроля качества воды в Татарстане

Финская ИТ-компания Uros может заняться внедрением систем контроля качества воды в водораспределительной сети на территории Татарстана. Меморандум о взаимопонимании между компанией и правительством республики подписали президент ИТ-компании Пекка Пуолакки и вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, передает пресс-служба главы региона. С помощью таким систем оператор сможет мгновенно выявлять отклонения в общем химическом анализе воды и принимать необходимые меры.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, у финской компании есть предложения в сфере «умного» освещения и отопления, а также образования. В перспективе Uros может стать резидентом ОЭЗ «Иннополис».

Напомним, что в июне 2019 года компания Uros подписала меморандум о взаимопонимании с министерством экологии и природных ресурсов Татарстана.

"Ъ-Казань"