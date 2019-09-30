В Екатеринбурге до июля 2020 года перекроют улицу Садовую

В Екатеринбурге по улице Садовой перекроют движение транспорта с 1 октября 2019 года до 31 июля следующего года. Как сообщили в мэрии, закрытие движения связано со строительством жилого дома.

«Компания “Атомстройкомплекс” закрывает движение транспорта по улице Садовой, от дома № 31 на улице Сулимова до дома № 22 на улице Июльской. Водителям нужно обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут»,— рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.