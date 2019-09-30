«Азимут» откроет полеты из Перми в Ростов-на-Дону

С 29 октября в расписании аэропорта «Пермь» появится рейс из Перми в Ростов-на-Дону с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба аэропорта. Перевозчиком выступит авиакомпания «Азимут».

Время в пути из краевой столицы в Ростов-на-Дону составит 6 часов 15 минут, в обратном направлении — 5 часа 15 минут.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам. В зависимости от тарифа стоимость билета в одну сторону стартует от 1 780 рублей, туда и обратно — от 3 560 рублей.

Кроме этого, из аэропорта «Пермь» авиакомпания Азимут выполняет регулярные полёты в Краснодар и Нижний Новгород. В связи с запуском рейса в Ростов-на-Дону, частота полётов Нижний Новгород в зимнем расписании увеличится до четырёх раз в неделю – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.