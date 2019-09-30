Фанатов «Зенита» оштрафовали за файеры на стадионе «Газпром Арена»

Петроградский районный суд вынес решение о штрафе в отношении четырех футбольных болельщиков, которые 21 сентября на стадионе «Газпром Арена» во время матча «Зенит» – «Рубин» подожгли файеры.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, осужденные вину признали и раскаялись в содеянном. В отношении них суд вынес решение о штрафе в размере 11 тыс. рублей и наложил административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 1 год каждому.